Leo Santana se irrita em show e xinga fã na plateia: ‘Meta no seu’

Apesar de estar no palco, o cantor Leo Santana se mostrou bem atento ao que acontece na plateia. Durante um show neste domingo (17), ele respondeu a uma suposta ofensa vinda de um fã.

Enquanto cantava a música “Madeira De Lei”, ele disse, afastando o microfone da boca: “meta no seu”. Ele ainda fez um gesto obsceno e mostrou o dedo do meio. O show era uma das atrações do festival Salvador Fest.

Procurado pelo F5 por meio de sua assessoria de imprensa, o cantor não respondeu. No mesmo dia, uma fã invadiu o palco da cantora Ludmilla durante a apresentação de “Socadona” e a cantora reclamou: “gente, para que isso? Você invade o palco para falar de uma amiga? Pensei que fosse para me dar um abraço.”