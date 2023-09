Levantamento aponta a existência de apenas 7 salas de cinema em todo o Acre

Dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine), agência reguladora do setor audiovisual, do Governo Federal reguladora do setor audiovisual, mostram que no Acre, há apenas sete salas de cinema para seus mais de 800 mil habitantes.

O número se torna mais assustador quando comparado ao do estado de São Paulo, que possui 32% das salas de cinema de todo o país, chegando a 1.046. Em todo o Brasil são 3.266 salas de cinema.

No Acre, a maior parte das salas de cinema se concentra em Rio Branco, ao todo são seis salas, localizadas no Via Verde Shopping. Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade acreana há apenas uma sala, localizada no shopping do município.

O cenário do pouco ou nenhum acesso a salas de cinemas se reflete em outros estados brasileiros, como por exemplo, no Rio de Janeiro, onde metade dos municípios não tem nenhuma sala. De acordo com o Mapa da Desigualdade elaborado pela Casa Fluminense, a Barra da Tijuca, na zona Sul do Rio e Grande Tijuca, que concentram 16% da população, possuem 143 das cerca de 360 salas de todo o estado.

Valores do cinema acreano

Outro fato que chama atenção são os valores praticados pelo cinema acreano, o preço dos ingressos está acima do preço médio nacional, que é de R$ 18,88 para sessões em 2D, já o valor médio do ingresso 3D está em R$ 21,23.

Em Rio Branco, o valor do ingresso inteiro custa R$ 40, no entanto, a com a promoção na qual todos pagam meia entrada, o preço fica em R$ 20. Esses valores são praticados durante a semana. Já nos finais de semana e feriado, o ingresso inteiro é adquirido por R$ 48, enquanto a meia entrada custa R$ 24.