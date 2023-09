Líder de Gladson, Michelle não descarta possibilidade de ser vice de Marcus Alexandre

A líder do governo Gladson na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Michelle Melo (PDT), participou do evento de filiação de Marcus Alexandre no MDB, neste sábado (2). Michelle marcou presença no evento e disse ao ContilNet que representa a festa da democracia.

“Nós parabenizamos o pré-candidato Emerson Jarude e nós estamos aqui para parabenizar também a pré-candidatura do Marcus Alexandre. Toda pré-candidatura é bem-vinda, é renovação da política, é a festa da democracia e com toda certeza a gente tem que prestigiar”, disse.

A deputada falou ainda pretende colocar o nome como pré-candidata a prefeita dentro do PDT. “Estou buscando é que tenha uma mulher nessa pré-candidatura e que o PDT saia trazendo também novidade, trazendo novos nomes para que a população possa escolher”, disse. Questionada se aceitaria ser vice-prefeita na chapa com Marcus Alexandre, a deputada afirma “aí é o PDT que manda”, finalizou.