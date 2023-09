Lista Forbes 2023: no Dia do Irmão, conheça as famílias bilionárias do Brasil

A atualização na metodologia de avaliação do patrimônio dos bilionários da Lista Forbes provocou várias alterações no ranking. As fortunas de alguns participantes foram agrupadas por família, o que mudou bastante as posições. No entanto, o fato de boa parte das fortunas brasileiras ser fruto de empresas familiares permanece, assim como as famílias de irmãos bilionários. Nesta terça-feira (5) comemora-se o Dia do Irmão, e aproveitamos para listar os irmãos mais ricos do Brasil:

Na Lista Forbes 2023, 15 companhias reúnem 55 pessoas, com um patrimônio agregado de R$ 259 bilhões. Eram 20 no ano passado, mas a mudança de critério unificou várias famílias em uma só pessoa.

Na liderança estão os irmãos Moreira Salles, do Itaú Unibanco e da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), com um patrimônio agregado de R$ 85,5 bilhões.

Veja quais são os irmãos que, juntos, possuem as maiores fortunas do país:

Família Batista

Irmãos: Wesley e Joesley Batista

Fortuna acumulada: R$ 25 bilhões

Origem da fortuna: JBS

Família Feffer

Irmãos: Daniel, Ruben e David Feffer

Fortuna acumulada: R$ 19,87 bilhões

Origem da fortuna: Grupo Suzano

Família Marinho

Irmãos: Roberto Irineu, José Roberto e João Roberto Marinho

Fortuna acumulada: R$ 26,8 bilhões

Origem da fortuna: Rede Globo

Família Moreira Salles

Irmãos: Pedro Moreira, Walther Moreira, João Moreira Salles e Fernando Roberto

Fortuna acumulada: R$ 85,5 bilhões

Origem da fortuna: Itaú Unibanco / CBMM

Família Setubal

Irmãos: Olavo Egydio, Roberto Egydio e Alfredo Egydio Setubal

Fortuna acumulada: R$ 9,95 bilhões

Origem da fortuna: Itaúsa