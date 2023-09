LoL: Coreia do Sul conquista ouro nos Jogos Asiáticos

Mesmo desfalcada na final do astro dos esports Sang-hyeok “Faker”, a seleção sul-coreana venceu nesta sexta-feira o time de Taipei por 2 a 0 em uma série melhor de três mapas (MD3) na grande final da competição. Com a vitória, a Coreia do Sul ganhou a primeira medalha da história dos Jogos Asiáticos para o LoL. A medalha de bronze ficou com a China, que bateu por 2 a 1 o Vietnã.