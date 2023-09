Longo agradece Gladson por sancionar lei que beneficia servidores do Detran

O deputado Pedro Longo fez questão de agradecer ao governador Gladson Cameli por sancionar, nesta quinta-feira (14), o projeto de lei de autoria do próprio executivo que altera o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).

Com a sanção, os servidores dos cargos de analista de trânsito, assistente de trânsito, examinador de trânsito e agente da autoridade de trânsito, precisarão obrigatoriamente possuir escolaridade de nível superior em qualquer área de formação. Isso vale, inclusive, para concursos públicos futuros.

A novidade é que, junto com o projeto, foi aprovada uma emenda de autoria do deputado Pedro Longo, que estende o reconhecimento aos atuais agentes, examinadores e assistentes de trânsito, por exemplo – sendo que esses não haviam sido contemplados no projeto inicial e passam a ter os mesmo direitos e garantias dos próximos concursados.

“Para os ocupantes dos cargos que haviam sido aprovados no concurso sem a exigência de nível superior, será assegurado aos servidores públicos os mesmos direitos, inclusive financeiros, funcionais, prerrogativas e obrigações instituídos à carreira de assistente de trânsito, examinadores de trânsito e agente de trânsito com exigências de nível superior”, assinala um trecho do decreto que conta com a emenda de Longo.

Na ocasião, o parlamentar compartilhou a conquista com os servidores em nome da atual presidente da autarquia, Taynara Martins.

“Hoje podemos comemorar o fim de uma luta que iniciamos ainda em 2018, durante minha primeira candidatura. Era um compromisso com esssas categorias que agora terão seu justo reconhecimento.

Compartilho esta conquista com toda diretoria do Detran, na pessoa da presidente Taynara Martins, que não mediu esforços para que este sonho se tornasse realidade”, finalizou.