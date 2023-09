Louro Mané acorda pedindo sexo no Mais Você e assusta audiência

Louro Mané assustou a audiência do Mais Você nesta quarta-feira (6/9). Isso porque, durante a abertura do matinal, o mascote de Ana Maria Braga cantou a música Sexo, do Ultraje a Rigor. O momento virou assunto nas redes sociais.

“Sexo / Como é que eu fico sem sexo? / Eu quero sexo / Me dá sexo”, disse a ave. Aos risos, a apresentadora brincou com o personagem. “Você não tem idade pra isso, não, papagaio”. O mascote, então, respondeu Ana Maria Braga. “Eu sou adolescente, estou com hormônios explodindo”, completou.

Na sequência, a comunicadora fez uma brincadeira com o Dia do Sexo e relembrou que o Dia da Independência do Brasil acontece nesta quinta-feira (7/9). “Você pode até transar hoje, mas não espere ligação amanhã. Porque amanhã é o Dia da Independência”, disse.

Por fim, falando sobre a música do Ultraje a Rigor, os companheiros do Mais Você desejaram uma boa recuperação ao baixista Mingau, que foi baleado na cabeça. “Força, meu mano! Você vai sair dessa”, completou Louro Mané.

No Twitter, muitas pessoas ficaram assustadas com a música cantada por Louro Mané. “Classificação livre ainda. A Globo é intocável mesmo”, disse um internauta. “LOU… LOURO JOSÉ?”, brincou outro. “Isso é claramente algo que eu não esperava ver hoje (talvez nunca)”, escreveu um terceiro.