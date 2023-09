Luan Santana e Yasmin Brunet não se desgrudam e modelo dá pistas de affair

Os rumores de affair se tornaram mais fortes depois de Yasmin chegar com Luan ao The Town, festival que aconteceu em São Paulo, no último dia 3. Os dois tinham uma entourage, claro, incluindo a irmã-amiga-cupida, mas dessa vez a loura e o cantor ficaram mais juntinhos, despertando a curiosidade de quem passou por perto.

Quando o tititi começou nas redes sociais, nenhum dos dois confirmou mas também não negou as suposições. Yasmin, pelo contrário, passou praticamente a incentivar o shipper com algumas indiretas. e mensagens subliminares.

Essa semana, ela postou a foto do perfume Oesel, da marca Xerjoff, de R$ 2,5 mil, em seus stories. Na caixa de couro que envolve o frasco tem o pedaço de um meteorito em homenagem ao que caiu em 1926 na Índia e que ganhou o nome “Lua”. Ao postar a foto do frasco, Yasmin ainda escreveu: “E ainda vem com um meteoro”. Para bom detetivão, meia pista basta.