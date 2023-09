O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento, na noite desta quarta-feira (6/9) e em rede nacional, sobre as eventos do dia 7 de Setembro. O petista declarou que a esta quinta-feira (7/9), data em que se comemora a Independência do Brasil, “não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união”.

“Amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só. Que sonhamos os mesmos sonhos”, afirmou o presidente. Durante o discurso, Lula destacou temas importantes dos primeiros oito meses de seu mandato. Como, por exemplo, a aprovação da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, o novo Marco Fiscal e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Os investimentos do Novo PAC serão as alavancas que conciliarão o enfrentamento da crise climática, a reindustrialização do país, a transição energética e a redução das desigualdades sociais e regionais”, disse o presidente Lula. O chefe do Executivo também falou sobre a importância da soberania brasileira. “Soberania é, antes de tudo, combater todas as formas de desigualdade – seja de renda, de gênero ou de raça. É tornar igualitário o acesso à saúde, à educação, à segurança e aos bens culturais. É criar oportunidades para todos e todas”.