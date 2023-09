Mailza diz que Marcha para Jesus é a demonstração de união dos cristãos do Acre

A vice-governadora Mailza Assis representou o governo do Estado na Marcha para Jesus, neste sábado (9), em Rio Branco. Além de Mailza, o secretário de Governo, Alysson Bestene, e o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Alex Carvalho, estiveram presentes no evento.

Declaradamente cristã, Mailza disse que todos os anos acompanha o evento e que o dia serve para desmontar a união e fé do povo cristão acreano.

“Isso representa o quanto nós temos compromisso com o nosso estado e principalmente com a paz que precisa reinar no nosso povo”, disse a vice-governadora.

A concentração da Marcha aconteceu no Calçadão da Gameleira. De lá, os cristão seguem para o estacionamento da Arena da Floresta a partir das 16h, onde foi montado o palco para o show da cantora Isadora Pompeo, um dos principais nomes da música gospel nacional.