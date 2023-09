Manchester United adia retorno de Antony aos treinos

O Manchester United decidiu adiar o retorno de Antony aos treinos. Jogadores que não participaram com suas seleções na Data Fifa deveriam voltar a treinar nesta segunda-feira. No entanto, de acordo com o clube inglês, foi acertado com o jogador que ele não vai se apresentar ao CT “até novo aviso”. O atacante brasileiro é acusado de agredir fisicamente a ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres.

O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu retorno até novo aviso, a fim de responder às acusações. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos – comunicou o clube inglês neste domingo.