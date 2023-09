Marcos Frota se emociona ao lembrar morte da esposa e apoio de cantor

No Que História é Essa, Porchat, programa do GNT, famosos contam histórias cômicas e sempre arrancam boas risadas dos telespectadores, porém, no episódio dessa terça-feira (19/9), Marcos Frota emocionou a plateia e o apresentador Fábio Porchat ao falar sobre sua longa amizade com o cantor José Augusto.

Marcos lembrou o apoio que recebeu do amigo após perder sua primeira esposa, Cibele Ferreira, que morreu em um acidente de carro em 1993. À época, o ator estava no ar na trama Mulheres de Areia, interpretando seu famoso personagem Tonho da Lua.

Frota revelou que ao voltar para casa após o acidente, precisou explicar para os seus filhos sobre a morte da mãe. Foi quando ele recorreu a ajuda de José Augusto, que era seu vizinho.

“Quando eu me aproximei, eu vi, chegando perto de mim, um anjo. O Zé Augusto. Aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem para ficar para sempre”, contou.

O ator relembrou o diálogo que teve com o cantor: “Eu falei: ‘Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar pras crianças’. Ele falou: ‘você vai ser a mãe dos seus filhos, Marcos’”.

“Naquele instante eu percebi que a tragédia que tinha tomado conta da minha vida, da minha família tinha, na verdade, tudo para ser um grande presente. A gente que é pai sabe a presença do pai, a força, o controle, o domínio… mas a gente não sabe o que é um amor de mãe. E eu estava sendo convidado a experimentar esse amor. Aquele amor incondicional, que você dá e não espera nada em troca. É completamente diferente, é compassível, é humilde, é silencioso, é delicado”, disse Marcos, emocionado.

Após o relato, ele abraçou José Augusto, que também estava no programa, e se declarou ao amigo. “Esse amor quem me ensinou naquele momento com uma frase só foi esse aqui”, disse ele, apontado para José Augusto. “O Zé é um anjo na minha vida”, declarou.