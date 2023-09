Marreirão em Sena Madureira ganha nova iluminação e cabines

A prefeitura de Sena Madureira prepara os últimos detalhes para realizar a inauguração da nova iluminação do estádio José Marreiro Filho (Marreirão). Foram construídas também duas cabines para receber as equipes de imprensa.

Emenda parlamentar

A administração do município investiu R$ 575 mil reais, recursos de uma emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão (PSD).

“Agradeço ao senador Sérgio Petecão pela liberação dos recursos. O esporte recebe uma atenção especial da nossa administração e com essas melhorias poderemos receber e realizar grandes eventos em Sena Madureira”, comentou o prefeito Mazinho Serafim.

Estadual profissional

Com o sucesso do Sena Madureira nas competições oficiais, os dirigentes do município avaliam a possibilidade de disputar o Campeonato Estadual na temporada de 2024. Existe uma grande torcida pela volta de Sena Madureira ao futebol profissional.

Mais de 500 mil foram investidos e o estádio fica entre os melhores do Estado.