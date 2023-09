Mayza Bezerra: “Nunca se limite para caber em algum lugar, seja você”

Olá, queridos leitores! Hoje, quero abordar mais uma vez, um tema que é fundamental para nossa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal: a importância de nunca se limitar para caber em algum lugar, mas sim ser você mesmo em toda a sua grandiosidade.

Seja Você, Sempre.

A sociedade muitas vezes nos coloca em caixas e nos pressiona a seguir padrões preestabelecidos. A pressão para se encaixar, agradar aos outros e alcançar a aceitação pode ser avassaladora, isso mesmo, AVASSALADORA. No entanto, é vital lembrar que a verdadeira realização e felicidade estão em ser autêntico, em abraçar quem você realmente é.

Posso citar várias lições de psicólogos Lições de Psicólogos e Psiquiatras brasileiros renomados, como Nise da Silveira e Roberto Shinyashiki, ressaltaram a importância da autenticidade. Nise da Silveira, pioneira na psiquiatria no Brasil, defendeu a expressão livre da individualidade como fundamental para a saúde mental. Shinyashiki, Psiquiatra e um influente autor e palestrante, enfatizou a busca pelo propósito de vida como parte integrante de ser genuíno consigo mesmo.

Para contextualizar um pouco mais sobre essa temática, compartilho a Parábola do Pássaro Livre.

“Imagine um pássaro que nasceu com asas douradas, capazes de brilhar como o sol. No entanto, em seu desejo de se encaixar com os outros pássaros, ele pintou suas asas de cinza para não se destacar. Ele voou com o bando, mas sua alma sempre ansiava pelo brilho dourado que ele havia escondido. Um dia, ele teve a coragem de revelar suas asas douradas, e quando o fez, ele não apenas iluminou o céu, mas também inspirou outros a brilharem com autenticidade”.

Está parábola rem semelhança com você? Eu conheço uma mulher que voo por 11 anos que tinha características como esse pássaro com asas douradas, sempre pintando as asas de cinzas para ser enquadrada em uma vida/relacionamento que não era para estar.

E, por consequência dessa falta de identidade, surgiram traumas e frustrações.

Mas sabe qual a boa notícia? É que existe vida após o trauma. E tudo depende EXCLUSIVAMENTE de você. Porque você é um pássaro de asas douradas.

Segue dicas para a Sobrevivência no Tempo de Hoje.

1.) Busca diária do Autoconhecimento: Invista tempo em conhecer a si mesmo. Descubra suas paixões, valores e o que o faz único.

2.) Aceitação: Aceite suas imperfeições e abrace sua singularidade. Isso o torna autêntico.

3.) Propósito: Busque seu propósito de vida. Quando você sabe por que está aqui, fica mais fácil ser fiel a si mesmo.

4.) Cercar-se de Apoio: Esteja com pessoas que o apoiam e valorizam sua autenticidade.

5.) Aprender e Crescer: Lembre-se de que a jornada da autenticidade é contínua. Esteja disposto a aprender e crescer ao longo do tempo.

Nunca se limite para caber em algum lugar e nem na vida de pessoas, pois você é único e valioso exatamente como é. Ao abraçar sua autenticidade, você não apenas enriquece sua própria vida, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo.

Seja o pássaro com asas douradas, iluminando o mundo com a luz da sua verdadeira essência.

Seja essa fonte de inspiração!

Maysa Bezerra

Escritora e Coach