Mazinho se reúne nesta semana com Governo para tratar sobre revitalização do Instituto Santa Juliana

Em entrevista ao ContilNet, durante a transmissão da última noite da ExpoSena, neste domingo (24), o prefeito Mazinho Serafim afirmou que deve se reunir com o Governo do Estado e com a Diocese de Rio Branco para tratar da revitalização do Instituto Santa Juliana.

O encontro deve acontecer já nos próximos dias e participam da conversa, ainda, a deputada federal Meire Serafim e o deputado estadual Gilberto Lira.

O Instituto foi fundado em setembro de 1922, por religiosas da congregação Servas de Maria Reparadoras, vindas da Itália e ligadas à Igreja Católica.

O Santa Juliana foi um tradicional colégio de Sena Madureira, referência de ensino para o Acre, pelo qual, passaram alunas que iriam se tornar autoridades no Acre, como a ex-governadora Iolanda Lima e a atual desembargadora decana do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Eva Evangelista de Araújo Souza.