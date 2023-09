Mazinho Serafim busca confirmar participação do time Sub-20 de Sena na Copa SP

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (União Brasil), se reúne com presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, nesta sexta, às 9 horas (hora Acre), na sede da entidade, na capital paulista, e vai tentar confirmar a participação da equipe Sub-20 na disputa da Copa São Paulo 2024.

“Conquistamos o título do Campeonato Estadual e temos o direito de disputar a Copa São Paulo. Surgiram impedimentos no regulamento e por isso marcamos essa reunião com o presidente da paulista para tentar solucionar essa questão”, disse Mazinho Serafim ao ContilNet.

Realiza planejamento

Segundo o diretor do Sena Madureira, Rutinaldo Queiroz (Chokito), o planejamento para disputa da Copa São Paulo vem sendo realizado. “A nossa meta é ter uma equipe com capacidade de passar de fases. A reunião em São Paulo é mais um passo para disputarmos o torneio”, declarou o dirigente.

No profissional

De acordo com Mazinho Serafim, existe uma grande possibilidade do Sena Madureira disputar o Campeonato Estadual, no profissional, em 2024.

“Estamos realizando um grande trabalho nas categorias de base e no feminino e podemos ampliar o nosso investimento com a volta do município ao futebol profissional”, afirmou o prefeito.