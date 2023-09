MDA, ICMBIO e IBAMA se reúnem para tratar da liberação de créditos do PRONAF em reservas extrativistas

Nesta quinta-feira, 28, na sede do Ministério Público Federal (MPF), foi realizada uma reunião com o Procurador da República, Dr. Luidgi, para discutir a liberação de créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em benefício dos moradores das Reservas Extrativistas.

O encontro contou com a presença de Cesário Braga, Superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Melissa de Oliveira, Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no Acre; Marcos Mesquita, Chefe do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) da Reserva Extrativista (RESEX) Chico Mendes; Catherine Claros, da área temática de produção sustentável da RESEX Chico Mendes; e Gabryelly Oliveira, da área temática de proteção ambiental.

A motivação para esta reunião foi a recomendação do MPF às instituições bancárias relacionadas ao financiamento em reservas extrativistas. O objetivo era apresentar um fluxo de trabalho que foi desenvolvido em colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e as instituições bancárias. Este novo fluxo de trabalho está alinhado com o plano de uso das unidades de conservação e segue rigorosamente as recomendações do MPF.

Agora, aguardamos a construção e análise do primeiro projeto de crédito do PRONAF para a RESEX. Este projeto está sendo elaborado para criar um modelo efetivo que possa ser apresentado como uma alternativa valiosa para os moradores das unidades de conservação. Essa iniciativa representa um passo importante na promoção da sustentabilidade e no apoio às comunidades das reservas extrativistas.