Médica lança livro sobre doenças neurológicas com relatos de mães; CONFIRA

O projeto de extensão “Meu filho com doença neurológica incurável”, da Faculdade de Medicina, lançou o livro “Mães que ensinam amor e neurologia”, no mês de junho. Ao ContilNet, a doutora Lisiane Seguti, uma das autoras, explicou que o enfoque do livro são condições neurológicas graves na faixa etária pediátrica e que não tem cura, contadas sob a ótica materna.

“Escolhemos 15 condições – algumas, que são relativamente comuns e que são vivenciadas por diferentes especialidades. Dentre os diagnósticos estão – paralisia cerebral, distrofia muscular de Duchenne, encefalopatias epilépticas, malformações do sistema nervoso, acidente vascular cerebral, sequelas de infecções congênitas como infecção por Citomegalovírus e por Zyka, dentre outros”, explica.

A médica também disse que o livro retrata todas as dificuldades que as mães enfrentaram, desde o diagnóstico, a procura e o acesso ao tratamento, as limitações para reabilitação, mas também sobre a dor da discriminação que enfrentam numa sociedade altamente competitiva.

O livro foi escrito pela médica em parceria com a psicóloga Susana Gatto e a enfermeira egressa da UnB, Stêfani dos Anjos, a partir das histórias relatadas pelas mães. O livro está disponível impresso pela Viseu, Amazon, Americanas, Shoptime e Submarino.

Segundo a médica, a egressa da Faculdade de Enfermagem foi aluna dela num projeto de iniciação científica e, com o relatório desenvolvido, surgiu a ideia de dar voz às mães e assim foi nascendo o livro.

A médica, que trabalha com crianças com transtornos neurológicos há mais de 25 anos, afirmou ao ContilNet que sempre se emociona com os relatos das mães. A doutora disse que após o lançamento do livro, recebeu diversas mensagens de colegas, profissionais e mães de seus pacientes.