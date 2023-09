No total, foram três sorteios da Mega-Sena esta semana. Anteriormente, eles ocorreram na terça-feira (12/9) e quinta-feira (14/9).

Veja quais foram os 5cincomaiores prêmios da Mega-Sena

Concurso 2.525 (R$ 317 mi);

Concurso 2.150 (R$ 289 mi);

Concurso 2.237 (R$ 211 mi);

Concurso 1.764 (R$ 205 mi);

Concurso 1.772 (R$ 197 mi).

Desde o começo deste ano, foram 17 prêmios pagos pela Mega-Sena. A probabilidade de ganhar no sorteio é de 1 em 50 milhões, para uma aposta de seis dezenas. No caso do limite máximo, de 15 dezenas, a probabilidade é de 1 em 10 mil. As informações são da Caixa Econômica Federal.