Mega-Sena: ninguém acerta os seis números e prêmio sobe para R$ 5,2 milhões

5 acertos – 36 apostas ganhadoras (R$ 35.309,01 cada)

4 acertos – 3.112 apostas ganhadoras (R$ 583,51 cada)

A Mega-Sena tem três sorteiros por semana: na terça, na quinta e no sábado (30). Entenda como funciona a Mega-Sena e qual a probabilidade de ganhar o prêmio

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.