MEIs: site da Receita fica indisponível em 1º dia de emissão de NFSe

Os micro e pequenos empreendedores (MEIs) que tentaram entrar no portal da Receita Federal para emitir a nota fiscal eletrônica (NFSe) se depararam com a mensagem de indisponibilidade do serviço, justo no primeiro dia da troca de forma de emitir a NFSe.

Quando o elemento da página é inspecionado, o erro é tido como o código 503, que indica que o serviço do servidor da Receita Federal não estava preparado para lidar com o tipo de requisição. As causas comuns do erro são justamente a manutenção ou sobrecarga de usuários.

Procurada sobre a indisponibilidade do serviço, a Receita Federal afirmou não ter conhecimento do caso ainda. O Metrópoles entrou em contato novamente para saber o porque a receita não preparou o portal para a quantidade de usuários que o acessou nesta sexta-feira (1º/9), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Reprodução/Metrópoles Reprodução/Metrópoles

Antes, o serviço era oferecido por instituições estaduais e distritais (no caso do Distrito Federal) e, agora, passa a ser de escala e padrão nacional. O objetivo da troca ocorre para a uniformização das notas fiscais e diminuição da burocracia, e a obrigatoriedade vale para prestação de serviços apenas de pessoas jurídicas.

Diversos usuários reclamam nas redes sociais sobre o assunto. Um deles inclusive relatou que achava mais simples a emissão pelas prefeituras. “Como desenvolvem um novo portal que fica sobrecarregado, incapaz de atender à demanda, impossibilitando trabalhadores de emitir NF e ganhar dinheiro? Era muito simples emitir pelos sites das prefeituras”, afirmou. Veja:

unificaram o sistema de emissão de nota fiscal dos MEI e no primeiro dia o site já está fora do ar lulaaaa não foi para isso que fiz o L pic.twitter.com/NFpl6SmqaU — o reizinho das novelas (@BrunoSilvano) September 1, 2023

A partir de hoje é obrigatório pro MEI emitir nota fiscal pelo site do governo. Você entra no site do governo e… 🤡 pic.twitter.com/6FTSZSnM3Q — Artur Andrade (@sr_artie) September 1, 2023