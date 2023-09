Mercado de Sena Madureira recebe 700 quilos de mandim trazidos de Boca do Acre

A piracema de mandim que surgiu no Rio Purus, nas proximidades de Sena Madureira, não foi o suficiente para abastecer o mercado local por muitos dias. Em razão disso, a referida espécie volta a ser importada de Boca do Acre (AM).

Na manhã desta sexta-feira (1º), em torno de 700 quilos de mandim foram descarregados no mercado do peixe, em Sena Madureira.

De acordo com o pescador Gean, o quilo varia de R$ 20 a 22,00. “São mandins grandes que chegaram para o nosso consumidor. Caso o morador queira o peixe já tratado, custa 22 reais o quilo. Não tratado está sendo vendido a 20 reais”, confirmou.

O mandim é uma das espécies mais apreciadas pelos consumidores de Sena Madureira.