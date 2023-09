Mesmo com redução nas queimadas, índices de poluição no ar ainda são altos

Os focos de queimadas no Acre tem influenciado no aumento dos índices de poluição do ar. No interior do Acre, em Acrelândia e Santa Rosa do Purus, na manhã desta quarta-feira (27), às 8h30, os índices estavam com 21 g/m3 e 17 µg/m3, respectivamente. Os números constam no mapa da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Acre, mantido por meio de parceria entre Ufac e o Ministério Público do Acre (MPAC).

A qualidade do ar dentro do considerado normal pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 15 microgramas de partículas por metro cúbico de ar.

As duas maiores cidades acreanas, Rio Branco e Cruzeiro do Sul também aparecem com índices de poluição do ar acima de 10 µg/m3. Os quatro pontos de monitoramento na capital marcaram 10, 8, 7 e 0 µg/m3, enquanto em Cruzeiro do Sul os três pontos ficaram em 14, 10 e 6 µg/m3.

No dia 9 de setembro, Rio Branco teve um pico de concentração de 83 microgramas por metro cúbico de material particulado. Os efeitos da poluição podem causar danos à saúde, principalmente de crianças e idosos.