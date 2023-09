Michelle Melo é retirada da liderança do Governo Gladson Cameli; Manoel Moraes assume

Após intensas críticas direcionadas a secretários do governo, Michelle Melo foi destituída na noite deste sábado (02) de sua posição na liderança do governo de Gladson Cameli (Progressistas). A decisão, que pegou muitos de surpresa, foi tomada em conjunto pela Secretaria de Governo e pelo núcleo político de confiança do governador Gladson Cameli.

O deputado estadual Manoel Moraes assumirá a função de liderança do governo, dando continuidade à missão de articular as ações e políticas do governo estadual. Esta mudança significativa no comando da liderança do governo foi motivada por um crescente descontentamento em relação ao desempenho de alguns secretários, que resultou em críticas públicas.

Embora Michelle Melo tenha desempenhado um papel importante na administração do governador Cameli, a decisão de sua remoção demonstra a prioridade do governo em buscar uma liderança capaz de enfrentar os desafios políticos e administrativos que o estado enfrenta atualmente com equilíbrio.