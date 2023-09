Michelle Melo pode ter contas bloqueadas e passaporte recolhido por dívida não paga

A deputada estadual Michelle Melo enfrenta mais um episódio de crise. Desta vez, a Justiça solicitou o bloqueio de bens e das contas bancárias da parlamentar.

Michelle enfrenta ações judiciais por dívidas não pagas. A primeira é referente a mensalidades escolares de 3 anos letivos. A deputada não teria realizado o pagamento e a juíza responsável pelo processo, Lilian Deise Braga Paiva, determinou o bloqueio das contas para que a escola receba os valores em débitos.

Um segundo diz respeito a um imóvel que teria sido alugado pela parlamentar. O dono do apartamento alega que Michelle não realizou o pagamento do IPTU, entregou o imóvel com avarias e não devolveu móveis como armários e até um ar condicionado. A deputada não foi encontrada para receber intimação.