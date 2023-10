Milhares de fiéis participam da Marcha para Jesus em Cruzeiro do Sul; fotos

Cruzeiro do Sul foi palco neste sábado (30) da Marcha para Jesus, evento religioso que reuniu milhares de fiéis. Com muito louvor e animação o público caminhou pelas principais ruas da cidade.

A marcha seguiu até a praça Orleir Cameli, onde logo mais deve acontecer o show da cantora gospel Isadora Pompeu.

A Marcha para Jesus acontece em meio à programação do sexto Festival da Farinha e do aniversário de 119 anos de emancipação de Cruzeiro do Sul.

Confira os registros exclusivos feitos pelo jornalista Juan Diaz para o ContilNet: