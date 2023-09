Militares recuperam motocicleta e prendem suspeito de roubo a supermercado no interior

Uma ação dos policiais militares de Acrelândia resultou na manhã deste sábado (02) na recuperação de uma motocicleta e de bens roubados durante um assalto a um supermercado em Vila Campinas. Além disso, um suspeito foi preso em conexão com o crime.

A situação ocorreu pela manhã, quando as autoridades foram alertadas sobre um indivíduo que teria invadido o supermercado, armado com uma faca, e subtraído um celular, quinhentos reais em dinheiro e uma motocicleta.

Com base nas informações, os policiais militares de Acrelândia iniciaram uma busca intensiva pelo suspeito. Uma peça fundamental para a investigação foi o rastreamento do celular da vítima, que indicou um endereço na própria cidade de Acrelândia. Com essa pista , a equipe policial entrou em contato com a guarnição de serviço da área, que imediatamente procedeu com a averiguação.

A diligência resultou na localização e prisão do suspeito, bem como na recuperação dos objetos roubados no crime. Os bens recuperados, incluindo o celular e a motocicleta, foram entregues às vítimas. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia de polícia local, onde serão tomadas as providências cabíveis ao caso.