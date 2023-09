Mineira deixa dois concursos públicos para trás, larga tudo e decide empreender no Acre

Renata Marinho, natural de Minas Gerais e então servidora concursada em duas prefeituras, tomou uma decisão ousada e corajosa que a levou a se tornar uma empreendedora de sucesso no Acre. Atualmente, ela é proprietária da GH Cafeteria, uma das maiores cafeteiras do Vale do Juruá.

A decisão de Renata de largar tudo e seguir um novo caminho aconteceu quando ela percebeu que sua vida estava perdendo o sentido. “Eu estava cansada daquela vida. Não estava mais fazendo sentido para mim,” explicou Renata em entrevista ao ContilNet.

Após sua lua de mel, ela e seu marido pegaram a estrada rumo ao Acre em um carro Uno sem ar condicionado, levando consigo todos os presentes de casamento e colocando a casa à venda em Minas Gerais. O ano era 2013.

A mudança foi motivada, em parte, pelo convite de uma amiga que já residia em Cruzeiro do Sul, no Acre. Renata, que possui formação como terapeuta ocupacional, começou a trabalhar na clínica da amiga. Quando engravidou pela primeira vez, seus pais também decidiram se mudar para o Acre. Foi nesse momento que o empreendimento começou a tomar forma.

“Minha família sempre cozinhou muito bem. Quando meus pais chegaram, eles precisaram criar um negócio para sobreviver. Abrimos um espaço na garagem da casa da minha mãe e começamos a vender,” explicou Renata.

Com o tempo, o negócio cresceu e se expandiu, levando Renata a buscar um espaço maior para acomodar seus clientes. Atualmente, a GH Cafeteria está localizada na Av. Copacabana, número 599, no bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul.

Além do sucesso local, a GH Cafeteria também está marcando presença na ExpoAcre Juruá 2023, onde está expondo os melhores bolos e cafés, consolidando seu nome como uma das atrações da maior Feira Agropecuária do Juruá.