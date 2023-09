O ministro de Minas e Energia criticou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e destacou a necessidade de estabelecer um diálogo com os maiores exportadores de petróleo.

“Eu acho que nós temos de estar mais próximos da Opep para que ela não faça cortes tão bruscos, como tem feito na Arábia Saudita, na oferta de barril de petróleo para o mercado internacional”, destacou Silveira.

Foz do Amazonas

Alexandre Silveira também voltou a defender a exploração de petróleo e gás natural na Foz do Amazonas. O ministro ressaltou que o Brasil ainda precisa de combustíveis fósseis e espera que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), tenha bom senso sobre o entendimento para liberar a exploração.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou o primeiro pedido apresentado pela Petrobras para exploração na Foz do Amazonas. A empresa deseja perfurar no bloco FZA-M-59, localizado a 175 km da costa do Oiapoque, no Amapá.