Monitorado é ferido com um tiro enquanto andava de bicicleta no Segundo Distrito de Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Messias do Nascimento da Penha, 29 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (19), na rua Inês Medeiros de Morais, próximo a uma Escola Militar no Bairro Santo Afonso, na região do Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Messias estava trafegando pela rua de bicicleta, quando foi abordado por criminosos armados, que dispararam um tiro de escopeta contra a vítima, que foi alvejada nas duas pernas. O monitorado ainda tentou correr, mas caiu no meio da via pública. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas deram os primeiros atendimentos de forma rápida e conseguiram estabilizar o quadro clínico de Messias, que foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características dos bandidos e, em seguida, fez patrulhamento na região buscando prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).