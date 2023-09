Monitorado é vítima de tentativa de homícidio no interior do Acre

Na noite desta segunda-feira (4), Douglas Souza do Nascimento, de 31 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi alvo de uma tentativa de homicídio em frente à sua residência, localizada na rua São Sebastião, no bairro José Hassem, em Epitaciolândia (AC).

De acordo com testemunhas, Douglas estava na calçada de sua casa quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. O passageiro desembarcou e, armado, disparou vários tiros em direção a ele. Um dos tiros atingiu a perna direita de Douglas, causando a quebra do fêmur. Mesmo ferido, ele conseguiu buscar abrigo dentro de sua residência. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros a Douglas. Após o atendimento, ele foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde se encontra em estado de saúde estável.

A Polícia Militar do 5º Batalhão esteve no local, coletou informações sobre os suspeitos e realizou rondas na região, porém, até o momento do fechamento desta matéria, os autores do crime não haviam sido capturados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Epitaciolândia.