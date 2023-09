Morre a rainha da Junina Pega-Pega, aos 38 anos, em Rio Branco

A professora Helen Sandra da Costa, de 38 anos, rainha da Junina Pega-Pega há 26 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (6), na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom), em Rio Branco. A causa da morte não foi divulgada pela família.

A morte de Helen Sandra deixou os integrantes da quadrilha junina em choque. Todas as atividades foram canceladas e foi decretado luto. Nas redes sociais da junina foram publicadas homenagens à rainha.

Helen Sandra se tornou rainha da Quadrilha Junina Pega-Pega em 1996, ano de fundação do grupo, no bairro Conquista, em Rio Branco. Em 2022, a rainha venceu os concursos municipal e estadual.

A junina da qual a professora fazia parte, publicou uma nota de pesar em homenagem à rainha, relembrando seu legado e externando a tristeza por sua partida. Leia a nota na íntegra:

“É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento da nossa querida Rainha Helen Sandra, que nos deixou após um reinado incrível de 26 anos. Sua partida deixa um vazio profundo e uma saudade imensa em nossos corações.

Helen Sandra foi muito mais do que uma rainha, ela foi a alma da nossa quadrilha junina Pega Pega, puxando a dança com graça e entusiasmo incomparáveis. Durante todos esses anos, ela reinou com paixão.

Neste momento de luto, nossos pensamentos estão com a família dela e com todos os membros da nossa quadrilha. A perda de Helen Sandra é sentida por todos nós, que tivemos a honra de compartilhar momentos especiais ao seu lado.

A Helen Sandra deixa para trás um legado inestimável e memórias que jamais serão esquecidas. Sua presença em nossa quadrilha era uma fonte de inspiração para todos.

Embora estejamos profundamente entristecidos por sua partida, também celebramos a vida e a alegria que Helen Sandra trouxe para nossos corações ao longo dos anos. Ela será lembrada com carinho e gratidão eterna.

Que descanse em paz, nossa amada Rainha. Você fará uma falta imensa.”

A Fundação Garibaldi Brasil (FGB) também divulgou uma nota destacando a participação da professora na cultura acreana. Leia a nota completa:

“A Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil manifesta um profundo pesar pelo falecimento de Helen Sandra, rainha da quadrilha junina rio-branquense Pega-Pega, que nos deixou nesta quarta-feira, 6 de setembro.

Helen tem um reinado de 26 anos dentro do movimento junino. A rainha fortaleceu a cultura acreana com sua paixão pela dança folclórica popular, e deixa, para todos que comemoram o São João do Acre, seu legado de comprometimento, encanto e entusiasmo.

Neste momento de profunda dor e pesar, a FGB manifesta aos familiares e amigos forças e nossas mais sinceras condolências. Helen Sandra nos deixa com boas lembranças de seus lindos bailados e com sua história de amor de mais de duas décadas junto à dança.

O velório está sendo na Funerária São Francisco, próximo ao antigo Maria farinha e o enterro, às 16h30 no cemitério Morada da Paz.”