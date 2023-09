Mortal Kombat 1 para Nintendo Switch recebe críticas por gráficos e bugs

Era esperado que a versão no console da Nintendo não tivesse visuais tão impressionantes por ser menos potente, porém o resultado surpreendeu de maneira negativa, especialmente pelo fato que o jogo custa o mesmo que as outras versões: R$ 299,90 no Brasil e US$ 70 nos Estados Unidos (em torno de R$ 339, sem impostos) . Mortal Kombat 1 chega para todos os jogadores dia 19 de setembro no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (Steam).

A versão do jogo no Nintendo Switch inclui modelos 3D dos lutadores com gráficos menos realistas, porém alguns pontos como rostos e cabelos estão especialmente ruins no game. Os personagens não têm expressão e seus olhos estão um pouco saltados para fora, enquanto os cabelos têm um visual de plástico às vezes também visto nas roupas.

Além dos visuais, o jogo também está com alguns problemas de performance. Segundo usuários, o game tenta manter uma taxa de quadros de 60 FPS, mas costuma cair frequentemente a 50 e 40, o que deixa a ação mais lenta. Essa queda acontece com mais frequência quando há mais de dois lutadores na tela, como na presença dos lutadores de assistência (Kameo Fighters).

Os loadings também são longos, com 30 segundos a 1 minuto entre lutas, e há ainda relatos de bugs. Alguns jogadores identificaram personagens se movendo no eixo errado, indo para o fundo da tela ao invés de para frente e para trás, e cabeças flutuantes esticadas que ficam flutuando após um Fatality que as arranca. Confira, a seguir:

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery💀💀💀 pic.twitter.com/RHUFQJTHC5 — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 17, 2023

The MK Switch version is disrespectful 💀💀💀 pic.twitter.com/hXOO2poAwq — Plathanos 🐝 🇩🇴 (@SavinTheBees) September 17, 2023

Both of these are $70?!?!?$? Awwww hell no. If I was playing Mortal Kombat 1 on Switch I’d ask for a refund in a heartbeat. pic.twitter.com/4nfIzjeXEm — OleManLogan (@OleManLogan) September 17, 2023

Nintendo fans keep saying "graphics don't matter." Mortal Kombat heard you loud and clear. $70 for this. 🤣 pic.twitter.com/SqAMKQZ7YB — #WolverinePS5 (@HlNOMARUSUMO) September 17, 2023

Conversão para Nintendo Switch não foi feita pela NetherRealm Studios

Enquanto as versões para consoles de nova geração e PC foram desenvolvidos pela NetherRealm Studios, a conversão para o Nintendo Switch por feita por outras duas produtoras. Uma delas, a Shiver Entertainment, responsável por Mortal Kombat 11 no console, enquanto a outra é a Saber Interactive, conhecida por conversões de games de alto nível, como The Witcher 3: Wild Hunt. Em seu lançamento, MK 11 também tinha alguns problemas que foram consertados após atualizações, logo existe a possibilidade da versão melhorar no futuro.