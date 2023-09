Motociclista em alta velocidade se choca com veículo na Vila Rica, em Cruzeiro do Sul

Na tarde deste domingo (24), um motociclista em alta velocidade se chocou com um carro em um cruzamento localizado na Vila Rica, em Cruzeiro do Sul (AC). As imagens do acidente foram captadas por câmeras de segurança de uma das residências.

Em seguida, os ocupantes do veículo saem do carro, na tentativa de prestar socorro ao motociclista. No vídeo, é possível ver o capacete do motociclista voando com o impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mas até o momento não se tem mais informações a respeito.