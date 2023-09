Motociclista morre atropelada por homem que dirigia com latas de cervejas na estrada do Aeroporto

Na noite deste domingo (24), a estrada do Aeroporto de Rio Branco, localizada na BR-364, foi palco de uma trágica colisão que resultou na perda de uma vida. O acidente envolveu uma moto Biz de cor preta e uma caminhonete modelo Hilux.

A vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, seguia no sentido de Rio Branco para Bujari quando o acidente ocorreu. As circunstâncias exatas que levaram a essa colisão fatal estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

O impacto da colisão foi tão violento que a vítima ficou presa debaixo da caminhonete Hilux. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prontamente se deslocaram para o local do acidente para prestar socorro à vítima, mas infelizmente, ao chegarem, constataram o óbito. A equipe aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) para realizar a retirada do corpo debaixo do veículo

Além da gravidade do acidente, chamou a atenção das equipes de resgate o fato de latas de cervejas terem sido encontradas dentro da Hilux, levantando questões sobre a possível influência do consumo de álcool no desfecho trágico. Motorista fugiu sem prestar socorro.