Movimentação é intensa no último dia de Expoacre Juruá

O público do Vale do Juruá começa a lotar o estacionamento da Arena de Cruzeiro do Sul para prestigiar a última noite da ExpoAcre Juruá 2023.

Neste domingo (3), a maior Feira do Juruá recebe o show do cantor Léo Magalhães. Mais cedo, de manhã, aconteceu também a tradicional Cavalgada, que reuniu pelo menos 6 mil pessoas, segundo previsão do governo do Estado. A tarde, a corrida de motocross também atraiu um público intenso.

Além do show de Léo Magalhães, a ExpoJuruá também foi palco de apresentações dos cantores Aldair Playboy e Davi Sacer. A banda Barões da Pisadinha também marcou presença e abriu as atividades no evento.

O governador Gladson Cameli espera que a feira tenha movimentado pelo menos R$ 100 milhões durante os 5 dias.