Mulher é presa com mais de 300 gramas de drogas na estrada de Sena Madureira

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira realizou na tarde desta quinta-feira (14) a prisão de uma mulher acusada pelo crime de tráfico de drogas. Segundo consta, ela vinha de Rio Branco, dentro de um táxi, trazendo maconha e cocaína.

A abordagem se deu na altura do km 2, já chegando em Sena Madureira. Durante minuciosa revista, os policiais apreenderam em seu poder 202 gramas de maconha e 154 gramas de cocaína que seriam comercializadas no vale do Iaco.

Em razão do flagrante, a mulher foi encaminhada para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.