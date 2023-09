Mulher investigada por furtos em shopping de Rio Branco é presa pela polícia

Na noite da última segunda-feira (4), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor da nacional M. C. R. da S., no Shopping de Rio Branco.

A presa é suspeita da prática de inúmeros furtos e roubos em estabelecimentos comerciais da capital. De acordo com a investigação, o modus operandi da suspeita era se passar por cliente para, reduzindo a atenção dos funcionários, subtrair itens das lojas.

A ação decorre de intenso trabalho investigativo das inúmeras delegacias da capital que atuavam conjuntamente na elucidação de feitos e acompanhamento da suspeita.

A presa foi localizada por investigadores da DCORE enquanto transitava no Shopping de Rio Branco, sendo devidamente detida pela equipe. Fora de circulação, a investigada em inúmeros procedimentos foi apresentada a autoridade policial e colocada à disposição da Justiça, onde participará de audiência.