Mulher que participava de roubo de veículos e extorsão é presa

Na manhã da última sexta-feira, dia 1º de setembro, a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) da Polícia Civil efetuou a prisão de C. O. da C., uma mulher de 24 anos, em cumprimento a um mandado de prisão.

A investigação revelou que a detida é suspeita de fazer parte de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos e extorsão, utilizando a plataforma Pix para transferência de dinheiro das vítimas. Os demais integrantes dessa quadrilha já haviam sido identificados e presos anteriormente por equipes da DCORE.

Entre os crimes atribuídos a essa quadrilha estão o roubo de veículos de luxo, destinados à posterior venda no exterior. Um dos modos de operação frequentemente utilizado pelo grupo criminoso consistia em atrair suas vítimas para encontros amorosos falsos. Para isso, as integrantes femininas do grupo seduziam suas potenciais vítimas através de redes sociais, marcando encontros em boates e bares.

No local do suposto encontro amoroso, as vítimas eram surpreendidas por criminosos armados, que subtraíam seus veículos, pertences pessoais e, de maneira coercitiva, obrigavam-nas a realizar transferências bancárias via Pix. O emprego de violência física e psicológica era uma característica marcante do grupo, resultando em sérios danos físicos, emocionais e financeiros às vítimas.