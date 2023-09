Mulher sobrevive depois de marido atirar em sua cabeça no interior do Acre; vídeo

Uma moradora de Manoel Urbano sobreviveu após um tiro na cabeça dado pelo seu próprio marido. Em um vídeo distribuído nas redes sociais, a mulher que contra todas as probabilidades escapou da morte agradeceu a todos pela energia positiva e pelas orações.

As circunstâncias do incidente ainda estão sob investigação, e as autoridades locais estão trabalhando para esclarecer os detalhes do caso. Pelas informações obtidas, o marido não ainda não foi preso.

No vídeo, a mulher que se encontra com metade da cabeça enfaixada e com o rosto deformado agradece a todos pelas orações.

Assista: