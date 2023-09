Município do Acre cancela festival após ser atingido por chuvas e ventos intensos

A 5ª edição do Festival do Coco de Mâncio Lima foi cancelada em virtude dos estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade na última quarta-feira (13). O evento estava previsto para acontecer entre os dias 3 e 5 de novembro.

O evento acontece anualmente no estádio Totão, que teve prejuízos significativos devido aos fortes ventos. O palco onde os shows eram realizados foi totalmente danificado, e sua estrutura desabou.

Segundo levantamento feito por um engenheiro da prefeitura, os danos no estádio chegam a mais de R$ 300 mil, motivo que levou à prefeitura a cancelar o festival.

Na última segunda-feira (11) a prefeitura do município decretou situação de emergência em virtude dos estragos causados por um vendaval que atingiu a cidade no dia 4 de setembro.

Nesta quarta-feira (14), Mâncio Lima foi atingida por temporais pela terceira vez em menos de 15 dias, que também resultaram em inúmeros para a população local. Mais de 200 famílias sofreram com destelhamento de suas casas, afetando diversos bairros e comunidades rurais.

Em uma declaração à imprensa, o prefeito lamentou o cancelamento do Festival do Coco e pediu a compreensão da população: “O Festival do Coco foi cancelado devido aos acontecimentos que já foram falados aqui. Estamos aqui para ajudar no que for preciso, dentro das nossas possibilidades, mas contamos com o apoio dos nossos deputados e do governo estadual para enfrentar essa situação que ocorreu em Mâncio Lima”.

Em 2022, a 4º edição do festival reuniu mais de 50 mil pessoas e possibilitou uma movimentação financeira recorde, chegando a R$ 900 mil em negócios nos três dias de evento.