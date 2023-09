Na Ponta da Língua: Bittar declara apoio a Bocalom, mas Alan contesta: “Nosso candidato é o Ulysses”

Minutos antes do senador Marcio Bittar declarar apoio ao prefeito Tião Bocalom na corrida pela Prefeitura de Rio Branco, nesta sexta-feira (29), durante a assinatura da ordem de serviço da construção do primeiro viaduto da capital, o senador Alan Rick havia comentado sobre as eleições.

Embora Marcio tenha dito que os três, ele, Bocalom e Alan estariam juntos no mesmo palanque em 2024, Alan lembrou que o União Brasil já tem um pré-candidato.

“O União Brasil tem um pré-candidato, que é o Ulysses, não posso dizer que vou convidar o prefeito [ao comentar sobre um possível convite de filiação para Bocalom]”, disse Alan.

Além disso, o senador informou que a candidatura do deputado federal Coronel Ulysses já vem sendo trabalhada há um bom tempo dentro do União Brasil.

“Se o Bolocam quiser vir para o União Brasil será muito bem-vindo. Agora o partido já tem um pré-candidato. Obviamente nós já temos uma discussão interna”, declarou.

Bocalom e Progressistas

Com a oficialização do Progressistas pela escolha do secretário de Governo, Alysson Bestene com o nome do partido na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom foi cogitado no PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, e até mesmo no União Brasil.

PL nega tratativas

Porém, até o momento, como divulgado pela coluna, o PL no Acre informou que o partido ainda não teve nenhuma reunião com o prefeito Tião Bocalom sobre possível filiação para a disputa no ano que vem. Entretanto, a Executiva do partido não descartou o convite. “Estamos aberto a conversar com todos os pré-candidatos”.

