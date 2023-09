Na Ponta da Língua: nenhum político do Acre aparece na lista de melhores parlamentares do Congresso em Foco

O portal UOL divulgou a tradicional lista anual dos melhores parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nesta quinta-feira (21). Além da votação popular, os vencedores foram escolhidos por jornalistas que cobrem as sessões da Câmara e do Senado, e por um júri especializado. Foram várias categorias, entre elas melhores parlamentares divididos por região. Entre os nomes escolhidos, nenhum político do Acre figurou em nenhuma das listas. Nem mesmo entre os melhores da Região Norte.

Pegou mal

A lista julga a atuação de senadores e deputados federais ao longo de 2023. Não ter nenhum nome da bancada federal do Acre nas listas pegou mal. Aliás, nessa legislatura, são poucos os que se salvam.

Há de se destacar

Porém, também é preciso destacar que há parlamentares que precisam ser lembrados. Em poucos meses de mandato já mostraram que podem destaque na Câmara e no Senado. São eles: Socorro Neri, que vem articulando aprovação de matérias importantes para a Educação. A deputada mais votada do Acre é a mais ativa entre os 8 da bancada federal. No Senado, a tríade de senadores também merecem destaque. Alan Rick preside a Comissão de Reforma Agrária e ficou em alta durante o debate sobre o Marco Temporal. Márcio Bittar figurou os assuntos mais comentados das redes sociais como relator da CPI das ONGs. Já Petecão, preside a Comissão de Segurança Pública do Senado. Todos os cargos com visibilidade grande. Mereciam aparecer na lista.

STF deu um basta

Falando em Marco Temporal, o Supremo Tribunal Federal deu um ponto final nas discussões sobre a tese que pretende mudar as demarcações de Terras Indígenas no Brasil e formou maioria para considerar o PL que tramita no Senado, como inconstitucional. Foi um tiro no peito de Alan Rick e Petecão, que votaram favorável ao texto na Comissão de Reforma Agrária. Alan, inclusive, é um dos maiores entusiastas da proposta e conseguiu articular a aprovação na CRA.

Em consenso

Mesmo o Marco Temporal afetando diretamente todas as Terras Indígenas do Acre, o trio de senadores foram unânimes e são favoráveis a tese. Há de pensar. O Acre é um dos estados brasileiros com a maior concentração territorial de territórios indígenas.

Única

A única parlamentar do Acre que se posicionou contrária publicamente ao Marco Temporal foi a deputada Socorro Neri. Nas redes sociais, a parlamentar disse “Votei contra o projeto na Câmara dos Deputados e hoje celebro essa justa anulação”.

Bolsonarista nato

Em contrapartida, o deputado federal Roberto Duarte esbravejou chamando de “absurdo” a derrubada da tese no STF. “Essa decisão relativiza mais uma vez a propriedade privada no país, põe o agro em risco e desrespeita o Congresso, que está votando sobre o tema”.

Chame chame

Com a seção para a Aleac, Marcus Alexandre aproveitou que agora terá tempo para focar na campanha e começou as suas andanças pelos bairros de Rio Branco. O ex-prefeito passou a quinta-feira inteira conversando com moradores e líderes comunitários. “Vamos fazer esse processo de escuta e diálogo em todas as regionais, ouvir também especialistas nas mais diversas áreas e no momento adequado apontar soluções”, disse o ex-prefeito da capital.

Vai ter mais chame chame nas ruas a partir de agora.

Caminho certo

Já está sacramentado a escolha do Progressistas pelo secretário de Governo, Alysson Bestene, como candidato à Prefeitura de Rio Branco no ano que vem. A reunião que vai decidir o futuro do partido acontece neste sábado (23). Pelos nomes aptos a votar, é certo que o nome de Alysson seja o vencedor.

Aqui, nunca

Fontes disseram que a atual presidente do Diretório Municipal do Progressistas, Socorro Neri, declarou que há zero chances do prefeito Tião Bocalom compor uma chapa puro sangue na corrida à Prefeitura. “Alysson não será vice de Bocalom e nem de ninguém”, teria dito a deputada.

Futuro

O Velho Boca fica cada vez mais perto de bater a porta do PL, partido liderado pelo grupo do senador Marcio Bittar.

Posicionamento certo

O senador Sérgio Petecão disse que não há possibilidade de ir atrás do Progressistas ou do governador Gladson Cameli em busca de alianças para 2024. Embora tenha dito que as parcerias só serão fechadas no ano quem, Petecão está cada vez mais perto do MDB e de Marcus Alexandre.

Ataque

A vereadora Elzinha Mendonça disse ter sido chamada de mentirosa pelo diretor de Assistência Social da Prefeitura, Ivan Ruff. A parlamentar declarou que as acusações surgiram após questionar os números de pessoas assistidas por programas sociais e sobre a atuação do CRAS na capital. “Ser desrespeitada dessa forma, em meu local de trabalho, onde luto pelos direitos da população, é revoltante e inaceitável”.

Pano pra manga

Elzinha segue sendo a única voz ativa da oposição de Bocalom na Câmara dos Vereadores. Já teve embates fortes com o líder do prefeito na Casa, João Marcos Luz. Essa relação conturbada ainda vai render muito mais. Até as eleições, Elzinha vai continuar sendo a pedra no sapato do Velho Boca e na equipe da Prefeitura.

Acertou

Com milhões de brasileiros passando fome diariamente, a Prefeitura de Rio Branco acerta em investir mais de R$ 200 mil no Restaurante Popular. É um socorro para quem mais precisa.