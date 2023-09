Na Ponta da Língua: secretário de Gladson prova que religião e política não devem se misturar

A gestão Gladson Cameli enfrenta talvez uma maiores crises desde o início do primeiro mandato do governador, em 2019. A questão dos moradores do Terra Prometida, ocupação no bairro Irineu Serra, que passou por uma reintegração de posse, tem dado dor de cabeça para o gabinete de Cameli. Boa parte dos moradores decidiram recusar o auxílio do aluguel social e acamparam no hall de entrada da Assembleia Legislativa.

Quieto

Acontece que o secretário dos Direitos Humanos, responsável pelo acolhimento desses moradores, o pastor Alex Carvalho, não tomou nenhuma atitude efetiva sobre a situação dos desabrigados acampados na Aleac e nem se quer foi até o local. O mínimo que um bom gestor poderia fazer. O pastor só conseguiu posar em fotos em reuniões com a SEGOV e com parte dos moradores. Por ser uma pasta importante, os Direitos Humanos precisa ser comandada por uma pessoa técnica.

Viajando

Enquanto os moradores seguem acampados no hall do Aleac sem um consenso com o governo, o pastor cumpre agenda institucional em Brasília.

Alysson como sempre…

Ficou a cargo do secretário de Governo, Alysson Bestene, o trabalho de conseguir resolver a situação. No caso de outra ocupação, do Marielle Franco, a Segov conseguiu encontrar uma maneira de reverter o problema. Enviou à Aleac o PL que pedia a doação do terreno aos moradores e em consenso, vai construir moradias populares no local.

Come quieto

Com o jeito quieto, Alysson é o nome que consegue descascar todos os abacaxis do Governo de forma espetacular. Calado, ele raramente pega o mérito das ações. Por isso, é o cara do governador Gladson Cameli. Profissional, resiliente e acima de tudo, confiável. De fato, o candidato ideal para uma escolha pessoal de Cameli.

História mal contada

A deputada estadual Michelle Melo vai precisar explicar direitinho as histórias desconversadas sobre as supostas ameaças recebidas. Disse no início que iria fazer um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Depois declarou que preferiu denunciar na esfera federal. A Polícia Federal desmentiu. Disse que nunca houve denúncia formal. Afinal, a deputada fez essa denúncia onde? Ou esse registro só existe na cabeça dela?

Embate

As próximas sessões da Aleac prometem. No final da sessão desta quarta-feira, os deputados Edvaldo Magalhães, líder da oposição e Manoel Moraes, líder do governo, cravaram um ótimo embate. Nos corredores, após as discussões, o comunista fez um questionamento interessante diretamente à Moraes: “Vai ser assim mesmo então”?

A dama de ferro

A deputada federal Socorro Neri sem sombras de dúvidas é a parlamentar mais concisa da bancada federal. A professora vem votando matérias de acordo com o que acredita, sem intervenção política. Na votação da minirreforma eleitoral, por exemplo, Neri contrariou a indicação da bancada federal do PP de votar favorável ao texto-base da matéria. Dos parlamentares companheiros de partido no Acre, ela foi a única a votar contra.

Deu resultado

Na última semana, esta coluna falou sobre o trabalho do secretário de Segurança Pública, coronel Américo Gaia. Parece que as críticas ao gestor surtiram efeito. Nesta quinta-feira, o secretário convocou uma coletiva de imprensa para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos de competência da Sejusp, como a rebelião que matou 5 detentos no último mês.

No caminho

Mesmo convocando uma coletiva para não falar nada de mais sobre as investigações em relação à rebelião, o ato serve para mostrar que Gaia está no caminho certo para reverter a imagem ruim que tem no governo.