Na última noite da Expoacre Juruá, prefeito anuncia 6° Festival da Farinha

A quinta e última noite da Expoacre Juruá 2023 teve a participação de mais de 20 mil pessoas, segundo a estimativa da PM. Muitos vieram de longe para assistir à atração principal que foi o cantor Léo Magalhães.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que foi uma das parceiras do Governo do Estado na realização da feira, aproveitou o grande movimento de pessoas, muitas de outros municípios do estado, para divulgar a realização do 6° Festival da Farinha, que acontece dos dias 27 a 29 de setembro.

Um stand próprio foi montado para divulgar o evento que neste ano, promete ser ainda maior que nas edições anteriores.

O prefeito Zequinha Lima estendeu o convite a todos acreanos.