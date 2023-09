Narcotraficante preso na Bolívia nasceu em Plácido de Castro e tem 8 mandados de prisão

O ContilNet teve acesso ao boletim da prisão do narcotraficante preso nesta quinta-feira (7), em Cobija, fronteira do Acre com a Bolívia.

O homem foi identificado como Marcos Antônio da Silva Pereira, de 31 anos de idade. Ele é nascido em Plácido de Castro, interior do estado.

Marcos foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil do Acre com o Ministério da Justiça da Bolívia. O acusado é apontado como um dos maiores articuladores do envio de veículos roubados e de drogas enviadas à Bolívia. A polícia informou que ele tentou se passar por outra pessoa para tentar escapar da prisão.

“Esse cidadão era o maior puxador de carro roubado e furtado no Brasil que vai para Bolívia. Ele coordenava essas ações e estava foragido há muito tempo quando passou a residir na Bolívia. Ele tem quase uma dezenas de mandados de prisão. Foi capturado pela polícia boliviana e ainda tentou se passar por outra pessoa, mas acabou sendo identificado com a ajuda da polícia de Plácido de Castro”, disse o delegado Pedro Paulo Buzolin, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão.

Com base nas investigações foram expedidos 8 mandados de prisão em desfavor dele, o qual pode ser condenado a mais de duzentos de reclusão.

Ele já está preso no Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.