Neymar vê Diniz reinventando futebol e alfineta Campeonato Francês

A última vez que Neymar esteve com a seleção brasileira foi no duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, contra a Croácia. Depois da derrota nas penalidades mais de 270 dias se passaram e Neymar viveu momento diferentes. Após não conseguir conquistar o título mundial pela terceira vez em sua carreira, o craque brasileiro admitiu que pensou em não jogar mais pela equipe. Contudo, o atacante explicou que a saudade bateu muito forte e a volta foi a única opção.

“Tu já saiu de casa? Sentiu saudade? Eu também. São 13 anos de seleção e eu sei que uma hora vai acabar. Naquele momento (que falei que não voltava) era o que eu pensava. Eu não fico fazendo joguinho. Eu senti saudade e me coloquei à disposição. Depois de muita pressão da família, dos amigos, eu quis voltar e estou aqui porque quero estar aqui e disputar mais uma Copa do Mundo. Vi com eles (família e amigos) que vale a pena estar aqui com a seleção”, explicou de forma direta o jogador.

O retorno de Neymar acontece em um cenário diferente. Depois da eliminação para a Croácia, Tite deixou o comando da equipe. Em 2023, o jogador teve uma lesão no tornozelo defendendo o PSG e teve que passar por uma cirurgia que o deixou fora de ação por mais de cinco meses. Neste meio tempo, a seleção brasileira teve Ramon Menezes como treinador interino em amistosos e Fernando Diniz assumiu o comando da equipe nacional pelo próximo ano. Sobre o trabalho com o novo técnico do Brasil, o jogador foi direto e ressaltou o que salta aos olhos.

“Acho que o trabalho do Diniz é completamente diferente do que já presenciei. A maioria dos treinadores que eu já tive eram parecidos, faziam basicamente a mesma coisa, e ele quer reinventar o futebol. Eu converso com Marquinhos, Casemiro e ele perguntou o que a gente tinha achado do treino e eu falei que tinha sido muito diferente”, explicou Neymar após dois treinos com o novo técnico.