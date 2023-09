Os ciclistas Nicolas Machado, atual campeão Brasileiro de Maratona, e Bruno Paim, campeão Mundial Paralímpico, ambos no mountain bike, são os dois convidados do podcast Esporte/ContilNet nesta quarta (13).

Os dois atletas estarão na disputa do Acre Race, maior prova do Norte, programada para ser realizada no domingo, 17, na capital acreana. Você pode acompanhar essa boa conversa no www.contilnet.com.br