Nicole Bahls quer levar 200 fãs para sua fazenda; entenda

Nicole Bahls, 37, falou com a revista Quem sobre os planos de levar vários fãs para sua fazenda.

A propriedade da apresentadora, que fica em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, viralizou nas redes com animais batizados com nomes de artistas brasileiros. Agora, Nicole conta quais os planos para o futuro envolvendo o local.

Bahls diz que toparia fazer um reality show na fazenda. “Com certeza [toparia]. Botar uma câmera 24 horas pro pessoal acompanhar. Adoro dividir meu dia a dia, adoro compartilhar. Tem umas trapalhadas, mas estou amando compartilhar minha essência. Estou muito feliz”, disse ela.

A famosa revela que um de seus desejos é levar os fãs para conhecer o local. “Levar fãs pra sentirem a presença do que eu vivo. Já tenho um grupo desses mais de 200 fãs no meu grupo, e vou dividir em grupos para eles visitarem minha casa, porque eles fazem parte disso. Sem eles não seria possível”, afirmou Nicole.

Essa não seria a primeira vez que ela acolhe fãs. Em recente participação no programa Que História É Essa Porchat?, Nicole contou que recebia fãs no quarto do hotel e chegou a abrigar outros ao longo de dias em seu apartamento. “Eu não tinha coragem de mandar irem embora”, contou a famosa para Fábio Porchat.

Depois da história contada no programa global viralizar, Nicole se pronunciou nas redes e disse que não vai deixar de dar atenção para os fãs. “Não existe artista sem fã, assim como não existe médico sem paciente. Tudo na vida é uma construção e a gente tem que ser grato a essa construção. Ser famosa não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para as pessoas que gostam de mim também”, concluiu ela.