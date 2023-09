No Acre, homem que abusou e engravidou enteada é condenado a mais de 21 anos de prisão

Um homem acusado de estuprar a enteada, de 11 anos, em Rio Branco, foi condenado a mais de 21 anos de prisão em regime fechado, sem o direito de recorrer do resultado em liberdade. O caso foi descoberto em março deste ano, e a menina chegou a engravidar do padrasto, no entanto o bebê morreu após o nascimento, por conta de uma bactéria.

A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), e ressalta que o acusado confessou que abusava da enteada quando sua esposa não estava em casa. Os abusos tiveram início em agosto do ano passado.

O caso

A família só descobriu o crime quando a menina deu à luz em um parto de emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito. Mãe e filho foram encaminhados para a Maternidade Bárbara Heliodora para receber atendimento especializado. Além de ser acolhida pela rede de apoio às vítimas de violência sexual.

Ela estava já no sétimo mês de gravidez e relatou à mãe que estava passando mal com dores na barriga, e então foi levada à UPA, onde descobriram a gravidez.

A menina recebeu alta no dia 14 de março e teve que ir para casa de parentes com o filho, pois a casa em que morava foi invadida e os pertences levados por criminosos.